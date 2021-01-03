Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edilen Milletvekili Ersoy: Saldırı söz konusu değil

Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın yaptığı açıklamalara, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'dan cevap geldi.

"'KİMLERE HİZMET EDİYORSUNUZ?' SORUSU AKILLARA GELİYOR"

Saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ersoy, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz!' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının son dakikalarında localarının basıldığını belirterek, bir milletvekili ve kardeşinin yumruklu saldırıda bulunduğunu iddia etti.

"KENDİLERİNDEN DAVACI OLUYORUZ"

Dalgakıran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlamentosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ

Öte yandan, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerine yapılan saldırı ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten de açıklama geldi. "Yönetim Kurulu Üyelerimize Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."