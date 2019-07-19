Milletvekili Ersoy tezgahı dağıtılan karpuzcuya destek verdi

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar

Piar Araştırma'dan dikkat çeken anket: Ali Babacan mı parti kurmalı yoksa Ahmet Davutoğlu mu?