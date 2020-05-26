Milletvekili Ersoy, Tomarza'daki yayla sorununa el attı - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tomarza'nın Aslantaş Mahallesinde yaşanan yayla krizi nedenine el attı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü Yörükler tarafından Arslantaş Mahallesindeki yaylaya yüzlerce küçükbaş hayvan getirildi.

Yer gösterilmesine rağmen ve her sene otlattıkları Çokça Yaylası ormanlık bölgesi ilan edildiği için Yörüklerin Aslantaş Mahallesine gelmeleri, yöre halkının tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri, mera alanlarının sadece kendilerine yettiği gerekçesiyle sorunun çözümü için MHP İlçe Başkanı H. İbrahim Özcan'a iletti.

Konudan haberdar olan MHP Milletvekili Baki Ersoy da Özcan ile Arslnataş Mahallesine gitti.

Ersoy, "Aslantaş köyüne, bir köylü ile anlaşarak hülle yoluyla şehir dışından küçükbaş hayvan getirilmesi, köylülerimizi rahatsız etmiş. Köylülerimizin yaylalarını birileri rant elde edecek diye kimseye peşkeş çektirmeyiz. Devletimiz gereğini yapacaktır. Konunun yerinde takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.