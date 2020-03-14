Milletvekili Esgin: " Bursa'da korona virüsü yok"

Esgin, Tıp Bayramında Bursa Şehir Hastanesi doktorlarını ziyaret etti

BURSA - Aynı zamanda doktor olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Tıp Bayramında Bursa Şehir Hastanesi çalışanlarına ziyarette bulundu. Esgin, sosyal medyada korona virüsü ile ilgili algı yapmaya çalışanlar hakkında yasal işlemlere başlandığını, Bursa'da korona virüsünün bulunmadığını belirtti.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Bursa Şehir Hastanesinde çalışanlarla bir araya gelen Milletvekili Mustafa Esgin, doktorların bayramını kutladı. Bursa'da korona virüsü ile ilgili sosyal medyada ve basında çıkan haberlere tepki gösteren Esgin, "Milletimize karşı böyle davranışlar, alçak bir infial terörü saldırısıdır. Yanlış ve maksatlı haberler karşısında, mesaj yoluyla yayılan haberler karşısında hep birlikte bir hassasiyet ortaya koymamız lazım. Zaten bu süreci Sağlık Bakanımız şeffaf bir şekilde sürdürüyor. Dünya Sağlık Teşkilatı, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu performansı ve şeffaflığı takdir ediyor. Biz bu anlamda bu süreci halkımızla iletişim içerisinde götüreceğiz. İnşallah 3-4 haftalık süreci bu sıkı tedbirler çerçevesinde inşallah sorunsuz şekilde atlatacağız" dedi.

"Bursa'da korona virüsü yok"

Esgin, sosyal medyada korona virüsü ile ilgili algı yapmaya çalışanlar hakkında yasal işlemlere başlandığını, Bursa'da korona virüsünün bulunmadığını belirtti. Bursa'da korona virüsünün olmadığının altını çizen Esgin, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, fedakarca çalışmalarından dolayı. Biz Bursa'da bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda Şehir Hastanemiz izolasyon ve teknoloji bakımında bize büyük bir fırsat sunuyor. Bunun için şüpheli vak'alarımızla ilk olarak burada karşılaşıyoruz. Şu ana kadar tespit ettiğimiz bir vak'a söz konusu değil. Tedbirlerimizi son derece sıkı ve ciddi bir şekilde aldık. Bu meseleyle birlikte ben meslektaşlarıma teşekkür edip onların Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu.