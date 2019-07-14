Son Dakika Haberleri: Milletvekili Esgin'den 15 Temmuz'un 3. yılında anlamlı mesaj
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Milletvekili Esgin'den 15 Temmuz'un 3. yılında anlamlı mesaj

1 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir" dedi.

Milletvekili Esgin'den 15 Temmuz'un 3. yılında anlamlı mesaj, System.String[]
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir" dedi.

Mustafa Esgin, mesajında şu sözlere yer verdi; "Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden üç yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm aziz milletimizin feraseti ve Allah'ın lütfu sayesinde ülkemiz uçurumun eşiğinden döndü.15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, Milletimizin de en asli görevidir. Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyor; 15 Temmuz ve terörle mücadele eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyor, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum" - BURSA
Mustafa Esgin, Milletvekili, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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