Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin yaşadığı fiyat meselesine Türk Şeker üzerinden çözüm getirdi.

Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin yaşadığı fiyat meselesine Türk Şeker üzerinden çözüm getirdi. Esgin, "Türk Şeker, kapya biberi 80 kuruştan alacak. Kimse tedirgin olmasın. Çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.

Bursa'da salçalık domates üreticisinin yaşadığı fiyat sıkıntısına Türk Şeker üzerinden çözüm getiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, kapya biber üreticisinin sorununa da çare oldu. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin lehine girişimlerde bulunan Esgin, Türk Şeker'in 80 kuruştan alım yapacağı müjdesini verdi.

Türkiye'de üretilen kapya biberin yüzde 13.5'ini Bursa'nın karşıladığına dikkati çeken Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin geleceğinin tarım ve tarıma dayalı sanayide olduğuna inanıyoruz. Bursa'mız da bu anlamda tarımın stratejik merkezidir. Daima tarımın ve üretici çiftçimizin haklarını koruma noktasında mücadele ve çözümler getiriyoruz. Salçalık domates üretimimizin yaşadığı fiyat sorununa Türk Şeker üzerinden çözüm getirdiğimiz gibi kapya biber üreticimizin yaşadığı haksız fiyat meselesinin de yakın takipçisiyiz. Kimse tedirgin olmasın. Hiçbir çiftçimizin tarla ve seradaki ürünlerini ellerinde bırakmayız".

Türk Şeker kapya biberi 80 kuruştan alacak

Eskin, "Türkiye'de üretilen 1 milyon 234 bin 432 ton kapya biberin yüzde 13.5'ini Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehirli çiftçimiz üretiyor. Bölgemizde üretilen kapya biberdeki fiyat düşüklüğünü yakın takip ediyoruz. Serbest piyasa demek, üreticinin zararını sonuç verecek refleks ve organizasyonlara girmek değildir. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Domatesten sonra kapya biber olarak adlandırılan salçalık biber üretiminde de Bursa bölgesi önemli bir merkez. Son birkaç gündür kapya biberde de üreticimizin zararına yol açan fiyat düşüklüğünü giderecek çalışmaların içindeyiz. 50-55 kuruşa düşen kapya biberi Türk Şeker üzerinden 80 kuruştan almaya başlıyoruz. Alımlar bölgemizde gerçekleşecek. Hayırlı olsun." - BURSA

Milletvekili, AK Parti, Bursa, Türk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

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