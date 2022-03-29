Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi

29.03.2022 12:45
Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Nilüfer ve Karacabey ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Nilüfer ve Karacabey ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Temaslarına Nilüfer'e bağlı Gölyazı Mahallesi'nden başlayan Esgin, Akçalar, Fadıllı, Karacaoba ve Gölyazı muhtarları ve bölgedeki balıkçı kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Bursa'nın vitrininin Gölyazı olduğunu belirten Esgin, katılımcıların talep ve beklentilerini dinleyerek not alıp çözümleri için telefonla temas kurdu.

Karacabey'de ise Uluabat Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle buluşan Esgin'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve muhtar Şevket Aşkı eşlik etti.

Bursa- İzmir kara yolunda işlek bir bölgede yer alan Uluabat'ta yayaların daha güvenli geçişi için talep edilen alt geçit yapılacak yeri Karayolları Bölge Müdürlüğü yöneticileriyle inceleyen Esgin, "Uluabatlı hemşehrilerimizin beklentisi olan yaya alt geçidine hemen başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karacabey Bakırköy girişi ve Devlet Hastanesi önü kavşak projelerini yerinde inceleyen Esgin, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki 11 kırsal mahallemize ulaşımın kavşak noktası Bakırköy girişine kavşak projesi sürecini yakından takip ediyoruz. Ayrıca Karacabey Devlet Hastanesi önüne kavşak düzenlemesini de yakın zamanda projesine başlama yönünde çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Turizm bölgesi Boğaz'a ulaşım sağlanan yoldaki çalışmalar

İlçenin turizme açılan en önemli geçiş güzergahı Boğaz yolunu da yetkililerle inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, şunları aktardı:

"Karacabey Boğaz yolunu pandemi sürecine ve tüm engellemelere rağmen projeyi tamamlama yönündeki güçlü irademiz devam ediyor. Bu noktada Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bölgemizin turizm potansiyelini ve cazibesini artıracak, aynı zamanda kırsal mahallelerimize güvenli ulaşımı sağlayacak Boğaz yolunun 2022 yılı sonunda tamamlanması noktasında önümüzde engel yok."

YORUMLAR
500
ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı Aydemir: 'Biz Milletimizin yüreğine teslimiz' Aydemir: 'Biz Milletimizin yüreğine teslimiz'

Milletvekili, Karacabey, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement