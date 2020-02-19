Milletvekili Esin Kara'dan, Bağımsız Denetçilik hakkında soru önergesi - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Esin Kara'dan, Bağımsız Denetçilik hakkında soru önergesi - Son Dakika

Milletvekili Esin Kara'dan, Bağımsız Denetçilik hakkında soru önergesi

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, bağımsız denetçilik sınavı neticesinde kaç kişinin bu unvanı aldığını ve gerekli şartları taşıyanlara yeniden hak verilip verilmeyeceğini sordu.

Milletvekili Esin Kara'dan, Bağımsız Denetçilik hakkında soru önergesi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, bağımsız denetçilik sınavı neticesinde kaç kişinin bu unvanı aldığını ve gerekli şartları taşıyanlara yeniden hak verilip verilmeyeceğini sordu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Milletvekili Esin Kara, Bağımsız Denetçilik hakkının 3568 Sayılı yasa ile Kamu Gözetim Kurumu tarafından bağımsız denetçilik unvanı verilmiş ve herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlere verildiğini, bu kişilerin denetimleri sırasında faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi de yaptığını hatırlattı.


26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamında, yönetmeliğin yayınlanma tarihi olan 26 Aralık 2012 tarihine kadar meslekte 15 yılını doldurmuş olan meslek mensuplarına, 2015 yılı sonuna kadar eğitim alma ve eğitim neticesinde başarılı olma şartıyla bağımsız denetçi olma hakkı verildiğini kaydeden Esin Kara, "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun üniversiteler aracılığı ile yapmış olduğu bağımsız denetçilik sınavı neticesinde kaç adet SMMM ve YMM bağımsız denetçilik unvanı kazanmıştır? 26 Aralık 2012 itibarıyla on beş yılını doldurmamış, şartları taşımayan ancak bugün itibarıyla şartları taşıyan meslek mensupları için yeniden hak vermeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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