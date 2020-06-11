Milletvekili Esin Kara: "LPG konusunda her alanda alınması gereken önlemler bulunmaktadır" - Son Dakika

Milletvekili Esin Kara: "LPG konusunda her alanda alınması gereken önlemler bulunmaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, terör örgütlerince sıklıkla el yapımı patlayıcı olarak da kullanılan LPG'nin üretimi, depolanması ve satışına yönelik denetimlerin artırılması ve var olan sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma...

Milletvekili Esin Kara:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, terör örgütlerince sıklıkla el yapımı patlayıcı olarak da kullanılan LPG'nin üretimi, depolanması ve satışına yönelik denetimlerin artırılması ve var olan sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.


MHP Milletvekili Kara, araştırma önergesini TBMM'ne sunduklarını belirterek, "Milyonlarca insan, sanayi, ulaşım, tarım, enerji üretimi, pişirme, ısıtma hatta soğutma gibi çok farklı amaçlarla LPG kullanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yıl sonu verilerine göre ülkemizde 4,6 milyon LPG'li araç bulunmaktadır ve ülkemizdeki araçların yüzde 38,4'ü oto gazlıdır. Kullanım alanının çokluğu ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle LPG konusunda her alanda alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Evlerde yaşanan patlamaların ötesinde esas tehlike kolay ulaşılabilir olması sebebiyle terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı olarak sıklıkla kullanılmasıdır. Özellikle 12 kilogramlık tüplerin dağıtımı ve satışının kontrol altına alınması terör faaliyetlerine ket vurulması açısından önem arz etmektedir. Bu açıklamalar ışığında ülkemizde üretimi, depolanması, satışı yapılan LPG tüplerinin incelenmese, denetiminin yapılması ve neden olduğu sorunların çözümüne yönelik altyapının hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır" dedi. - KONYA

Milletvekili, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Esin Kara: 'LPG konusunda her alanda alınması gereken önlemler bulunmaktadır' - Son Dakika

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