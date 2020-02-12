Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, geçmiş borçlarını taksitlendiren vergi mükelleflerinden taksitlerini atladıkları için yapılandırmaları bozulanlara yeni bir ödeme imkanı tanınıp tanınmayacağını sordu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle önerge veren MHP Konya Milletvekili Esini Kara, vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun'un 9 uncu maddesine istinaden, "Geçmiş borçlarını taksitlendiren vergi mükelleflerinden taksitlerini atladıkları için yapılandırmaları bozulanlara yeni bir ödeme imkanı tanınacak mı? Yapılması planlanan bir ödeme planı var ise niteliği ne olacaktır?" diye sordu. - KONYA