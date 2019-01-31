Milletvekili Etyemez'den Şehit Ailesine Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un ailesini ziyaret etti.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez
, 2012 yılında Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un ailesini ziyaret etti.
Ailenin Karapınar
ilçesindeki evini ziyaret eden Etyemez'e, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka
ve AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan eşlik etti.
Şehidin dedesi İzzet Akkoç ile görüşen Etyemez, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.
Milletvekili Etyemez, devletin her türlü imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Acı, hepimizin acısı. Şehitler hepimizin evladı. Ülke olarak onlara çok şey borçluyuz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Allah geride kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler versin. Güvenlik güçlerimiz bölücü hainlere karşı mücadele ediyor. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: AA
MHP Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu'ndan Hıncal Uluç'a Sert Tepki
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı