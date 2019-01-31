Son Dakika Haberleri: Milletvekili Etyemez'den Şehit Ailesine Ziyaret

Milletvekili Etyemez'den Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Etyemez'den Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un ailesini ziyaret etti.

Ailenin Karapınar ilçesindeki evini ziyaret eden Etyemez'e, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan eşlik etti.

Şehidin dedesi İzzet Akkoç ile görüşen Etyemez, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Milletvekili Etyemez, devletin her türlü imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Acı, hepimizin acısı. Şehitler hepimizin evladı. Ülke olarak onlara çok şey borçluyuz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Allah geride kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler versin. Güvenlik güçlerimiz bölücü hainlere karşı mücadele ediyor. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Şırnak, Milletvekili, Güncel
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