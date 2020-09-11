Milletvekili Etyemez: "Konya'nın sağlık altyapısı güçlü" - Son Dakika

Milletvekili Etyemez: "Konya'nın sağlık altyapısı güçlü"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya'da toplam 2 bin 153 hekim ve 11 bine yakın sağlık personelinin hemşehrilerinin sağlığı için var gücüyle çalışmakta olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizden başta temizlik, maske, mesafe olmak üzere tüm kurallara sıkı bir şekilde uymalarını...

Milletvekili Etyemez:

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya'da toplam 2 bin 153 hekim ve 11 bine yakın sağlık personelinin hemşehrilerinin sağlığı için var gücüyle çalışmakta olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizden başta temizlik, maske, mesafe olmak üzere tüm kurallara sıkı bir şekilde uymalarını özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyarak, devlet-millet bir ve beraber olarak korona virüsün üstesinde gelebiliriz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte İhlas Haber Ajansı Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas'ı ziyaret etti. Milletvekili Halil Etyemez, ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulundu. Halil Etyemez, dünyayı etkisini altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de etkili olduğunu belirtti. Milletvekili Etyemez, Türkiye olarak salgın başlamadan önce gerekli tüm tedbirlerin hükümet tarafından alındığını, Türkiye'nin hem sağlık alt yapısının gücü hem de alınan tedbirler sayesinde oldukça iyi bir noktada olduğunu söyledi.

"Konya'nın sağlık altyapısı güçlü"

Konya'nın da sağlık altyapısının güçlü ve virüsle mücadelede yeterli olduğunu vurgulayan Halil Etyemez, "Konya'mızda son 18 yılda toplam 3 bin 349 yatak kapasiteli 32'i hastane olmak üzere 110'un üzerinde tesis yaptık. Yatak sayımızı 8 bin 118'e çıkarttık. Bu yatakların bin 8'i yoğun bakım yatağıdır. Şehrimizin dev projelerinden olan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanemiz hizmet vermeye başladı. Toplam 2 bin 153 hekimimiz ve 11 bine yakın sağlık personelimiz hemşehrilerimizin sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Virüsle mücadelemizin en önemli unsuru şüphesiz vatandaşlarımızın vereceği destektir. Maalesef Konya'mızda da korona virüs etkisini sürdürüyor. Hastalık genç, yaşlı demeden sevdiklerimizi elimizden alıyor. Hemşehrilerimizden başta temizlik, maske, mesafe olmak üzere tüm kurallara sıkı bir şekilde uymalarını özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyarak, devlet-millet bir ve beraber olarak korona virüsün üstesinde gelebiliriz" dedi.

"Mesnetsiz ifadeler birliğimizi hedef almaktadır"

Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Liseleriyle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Milletvekili Halil Etyemez, "Mesnetsiz, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler, sadece İmam Hatiplileri değil Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hedef almaktadır. Bu ifadeler bireysel bir talihsizlikten öte bir zihniyeti işaret etmektedir. İmam Hatipler, diğer okullarımız gibi Türkiye'ye değer yetiştiren, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri yetiştiren okullarımızdır. Bu İmam Hatipler devletimizin okullarıdır. Devletimizin müfredatını belirlediği okullardır. Bu hadsiz ifadeler 1 milyon 400 bini bulan öğrencisiyle, evlatlarımızı da etkilemiştir. Ülkemiz ve İslam Alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Sağlam demokrasiye yol alıyoruz"

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan Halil Etyemez, demokrasiyi sekteye uğratan, ülkeyi geriye götüren tüm darbeleri lanetlediğini vurguladı. Etyemez, "Türkiye o kara güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrildi. Ülkemizi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Ülkemizde her 10 yılda bir darbe yapan vesayetçi anlayışa, şer odaklarına, destekçilerine milletimiz 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde artık yeter dedi. Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bir daha asla demokrasimizin kesintiye uğratılmasına, tankların sokaklara çıkmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Halil Etyemez, Milletvekili, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Etyemez: 'Konya'nın sağlık altyapısı güçlü' - Son Dakika


Son Dakika

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