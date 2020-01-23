Milletvekili Fendoğlu eğitim sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu eğitim sorunlarını dinledi - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu eğitim sorunlarını dinledi

6 saat önce

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, eğitimin sorunları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Fendoğlu eğitim sorunlarını dinledi, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, eğitimin sorunları hakkında bilgi aldı.


Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve partinin diğer yöneticileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından karşılanan Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, müdürlük makamına geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan, çalışmalar ve eğitimin sorunları hakkında bilgi alan Milletvekili Fendoğlu, "İl Milli Eğitim çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Malatya'nın eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyorum. Her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. Fendoğlu eğitimdeki eksiklerin giderilmesi için üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise "Bu nazik ziyaretten dolayı Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'a teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu, Milletvekili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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