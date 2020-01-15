Milletvekili Fendoğlu: "Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu: 'Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir' - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu: "Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir"

19 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir" dedi.

Milletvekili Fendoğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Esnafın prim gün sayısı indirilmelidir" dedi.


TBMM Genel Kurulu 42'nci birleşiminde söz alarak, esnafların sorunlarını dile getirip, esnafların pirim gün sayısının indirilmesini talep etti.


Fendoğlu, yaptığı konuşmada, "Esnafımızın ödemekte olduğu vergilerin sayısı çok fazla olmakla birlikte BAĞ-KUR primleri de çok yüksektir. Kazancının büyük bir kısmını vergiye, SGK ve BAĞ-KUR'a ödemekle yükümlü olan esnafımıza destekte bulunmalıyız. SGK'lı çalışanların emekliliği için 7200 olan prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarlarımız emeklilik için 9000 günü doldurmak zorundadır. Tüm kesimleri eşit haklara sahip olan ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için, SSK çalışanlarının 2 katı kadar fazla mesai yapan esnaflarımızın yıpranma payı düşünülerek ödemesi gereken prim gün sayısının indirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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