Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu Gölbaşı İlçesini Gezdi

Milletvekili Fendoğlu Gölbaşı İlçesini Gezdi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu MHP seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Milletvekili Fendoğlu Gölbaşı İlçesini Gezdi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu MHP seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Gölbaşı MHP belediye başkan adayına destek için esnafları ziyaret ederek destek vermelerini istedi. Milletvekili Fendoğlu'nu, MHP il Başkanı Hüseyin Özgün, İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, Kadın Kolları Başkanı Asiye Bulundu, başkan adayı ve partililer karşıladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Fendoğlu, "Adayımız Kamber bey ile ilgili olarak bazı dedikodular yaymaya çalışanlar var adaylıktan çekildi, çekilecek veya çekilmesi iyi olur diyen bir sürü kara propaganda yapan bir kesim var. Böyle fitne ile uğraşanları hem duydum hem gördüm. Gölbaşı ilçesinde AK Parti adayıyla bir ittifak yapmak ile işimiz olmaz, adayımız dimdik ayakta ve biz MHP olarak adayımızı çekme gibi bir düşüncemiz yok. 31 Mart yerel seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu ve Gölbaşı'na hizmetin daha iyi ulaşması için bir değişimin şart" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

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