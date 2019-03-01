Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu Hes Sorunu Yerinde Dinledi

Milletvekili Fendoğlu Hes Sorunu Yerinde Dinledi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kuluncak ilçesini ziyaret ederek bölgeye kurulması planlanan Hidroelektrik Santraline karşı çıkan vatandaşların sorununu dinledi.

Milletvekili Fendoğlu Hes Sorunu Yerinde Dinledi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kuluncak ilçesini ziyaret ederek bölgeye kurulması planlanan Hidroelektrik Santraline karşı çıkan vatandaşların sorununu dinledi.

Fendoğlu, HES projesi ve diğer sorunlar için yetkililer ile görüşmeler yaptıktan sonra Sofular Mahallesindeki bu sorunlar ile ilgili gerekli adımları atacaklarını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile birlikte daha sonra Kızılhisar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Fendoğlu, "24 Haziran seçimlerinden sonra sık sık gelmeye çalışıyoruz yanınıza, tabi bu gün yeni bir seçimle karşınızdayız. Şunu rahatlıkla söylemek isterim ki seçim olmadan da çok sık şekilde geldiğimiz için sizlere karşı yüzüm var. Biz Genel Başkanımız Liderimizin Yenikapı'da başlattığı ruh ile Türkiye Cumhuriyet Devletinin neslimizin, soyumuzun, milletimizin bekası nedeniyle huzurlu rahat bu topraklarda aynı camiye giden aynı mezarlığa defin edilen, bizleri bölmek ayırmak veya siyasi anlamda kutuplaştırmak isteyenlerin karşısındayız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

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