Milletvekili Fendoğlu içme suyu borcu faizlerinin silinmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu içme suyu borcu faizlerinin silinmesini istedi - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu içme suyu borcu faizlerinin silinmesini istedi

6 saat önce

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da vatandaşın içme suyu borcu gecikme faizi 40 milyon 294 bin TL olduğunu belirterek, "Depremde sıkıntı yaşan vatandaşlarımızın içme suyu borcu faizleri silinmelidir" dedi.

Milletvekili Fendoğlu içme suyu borcu faizlerinin silinmesini istedi, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da vatandaşın içme suyu borcu gecikme faizi 40 milyon 294 bin TL olduğunu belirterek, "Depremde sıkıntı yaşan vatandaşlarımızın içme suyu borcu faizleri silinmelidir" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz alarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da vatandaşın içme suyu borcunu dile getirdi. Fendoğlu, " Hazine ve Maliye Bakanlığımızın dikkatini çekmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ilimiz sınırları içerisinde 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla su borcu olan abone sayısı 140 bin 300'dür. Bu abonelerin faiz hariç anapara borcu 91 milyon 780 bin TL'dir. Gecikme faizleri ise 40 milyon 294 bin TL'dir. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MASKİ) toplam alacağı, faizler dahil 132 milyon 82 bin TL civarındadır. Büyükşehir Yasası gereği belediye meclisi faiz silme yetkisine sahip olmadığından, geciken bu kamu alacağını tahsil etmekte zorluk çekmektedir. Bölgemizde yaşanan deprem sonrasında bu konuda ilgili bakanlıklarımızdan esnaflarımız ve vatandaşlarımız faizlerinin silinip anapara üzerinden yeniden yapılandırılmasını talep etmektedir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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