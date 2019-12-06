Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi.


Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Doğanşehir ilçesi Elmalı, Savaklı, Kapıdere, Gövdeli ve Küçüklü mahallesindeki problemleri dile getirdi. MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, "Malatya Doğanşehir ilçemiz Elmalı Mahallesi'nde kadastro çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar tapularını alamamış ve tapularını alamadıkları için de tarımsal faaliyetlerini yapamamaktadır. Malatya- Gaziantep yolu üzerinde bulunan Savaklı Mahallesi'nde ana yolda aydınlatma olmadığından, mahalleyi ikiye bölen kara yolundan dolayı karşıdan karşıya vatandaşların geçmesi için geçide ihtiyaç vardır. Doğanşehir-Kapıdere yolunun yenilenmesi gerekiyor ve bu hattın eski İpek Yolu üzerinden tekrardan açılması önem arz etmektedir. Kapıdere, Gövdeli, Küçüklü ve Kahramanmaraş'ın Tatlar köyünün olduğu bölgede kanalizasyon temiz suya karışıyor. Buradaki halkın fosseptik ve arıtma kanalı talebi vardır" dedi. - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Malatya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin "Af" açıklamasını değerlendirdi: Sürecin tamamlanmasını bekliyor
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]