Milletvekili Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kırsal mahallelerin sorunlarını dile getirdi.



Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Doğanşehir ilçesi Elmalı, Savaklı, Kapıdere, Gövdeli ve Küçüklü mahallesindeki problemleri dile getirdi. MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, "Malatya Doğanşehir ilçemiz Elmalı Mahallesi'nde kadastro çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar tapularını alamamış ve tapularını alamadıkları için de tarımsal faaliyetlerini yapamamaktadır. Malatya- Gaziantep yolu üzerinde bulunan Savaklı Mahallesi'nde ana yolda aydınlatma olmadığından, mahalleyi ikiye bölen kara yolundan dolayı karşıdan karşıya vatandaşların geçmesi için geçide ihtiyaç vardır. Doğanşehir-Kapıdere yolunun yenilenmesi gerekiyor ve bu hattın eski İpek Yolu üzerinden tekrardan açılması önem arz etmektedir. Kapıdere, Gövdeli, Küçüklü ve Kahramanmaraş'ın Tatlar köyünün olduğu bölgede kanalizasyon temiz suya karışıyor. Buradaki halkın fosseptik ve arıtma kanalı talebi vardır" dedi. - MALATYA