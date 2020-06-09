Milletvekili Fendoğlu Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirdi - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirdi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, masa başında açıklandığı hissi veren kayısı rekolte açıklamalarından vazgeçilmesini istedi.

Milletvekili Fendoğlu Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirdi, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, masa başında açıklandığı hissi veren kayısı rekolte açıklamalarından vazgeçilmesini istedi. Fendoğlu, çiftçi borçlarının 3 ay ertelenmesini, esnaflara sicil affı, kuzey çevre yolunun bir an önce bitirilmesini talep etti.


TBMM genel kurulunda konuşan ve Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, önce kayısının sorunlarını dile getirdi.


Fendoğlu, "Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da önümüzdeki haftalarda kayısı hasat döneminin başlamasına az bir süre kalmıştır. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip olan dünya kayısı başkenti Malatya'da, yaklaşık 50 bin civarında ailemiz bu üründen geçimini sağlıyor. Antep Baklavası, Aydın İnciri ve sonra da Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Malatya Kayısısı, geçtiğimiz yıl 110 ülkeye yaklaşık 100 bin ton ihraç edildi ve buradan ülke olarak 253 milyon dolar gelirimiz var fakat Malatya'da kayısı üreticisinin bu sene çektiğini hiçbir üretici çekmemiştir. Bakın, bu hafta muhtemelen Malatya'nın tahmini toplam kayısı ürünü yani yeni rekolte açıklanacak; peki, tahmini rekolteyi kimler belirleyecek? Bu komisyonda olanlar: Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya İl Tarım Orman Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü, Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası Dikkat edin Ege İhracatçılar Birliği, geçen sene vardı, bu sene de olacak mı merakla bekliyorum.


2019'un tahmini rekoltesini bu yukarıda saydığım kurumların temsilcileri açıkladı. Kayısıyla ilgili sıkıntıların en temel sorunu bu rekolte olayını doğru yapmamızdır. Bu yıl Tarım Bakanlığımız tarafından kurulan komisyon tarafından yapılan çalışmalarla, rekolte rakamları Tarım Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. Peki, geçtiğimiz yıl rekolte kurulunun içinde Ege İhracatçılar Birliği'nin ne işi vardı? Üreticiyi direkt ilgilendiren ve neredeyse bir yılın kayısı fiyatının belirlendiği, referans niteliğindeki tahmini toplam kayısı haşatının belli edilmesindeki bir kurulda, ticari kuruluşların olması üreticiye ihanettir.


Her sene kuru ve yaş rekoltesi açıklanırken ilçe bazında bir açıklama yapılmaz. Gelin bu sene de en azından sahada bir çalışma yapalım, yaptığımızın bir göstergesi olacak şekilde de ilçe ilçe rakamları açıklayalım, ilçe ilçe sahada rekolte incelemesi yaptığımızı basına fotoğraflarla bülten geçelim, masa başında açıklandığı hissi veren rekolte açıklamalarından vaz geçelim çünkü her sene yapılan rekolte açıklamalarının doğru olmadığı yetkililerin farklı açıklamalarıyla ifade edilmiştir. Bu sene Monilya hastalığı, deprem, don ve korona virüsten dolayı kayısı ağaçlarına yeterli düzeyde bakım yapılamadı. Geçen sene bunların hiçbiri olmamasına rağmen 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi açıklanmıştı. Bu sene çoğu ilçemizde kayısı yok. Yine bu sene 80 bin ton civarında bir rakamın açıklanacağını duyuyoruz ki bu yanlıştır, yapmayın. Artık biraz da üreticiyi düşünmeliyiz. Malatya Vali'miz Sayın Aydın Baruş'tan ricamız, 13 ilçenin tarım ilçe müdürlükleri eş zamanlı sahada inceleme yapsın. Ziraat odalarının ilçe temsilcileri farklı inceleme yapsın. İlçe kaymakamlıkları içinde tüm muhtarlardan kendi köylerinde kayısı durumuna göre ilgili görüşler alsın, toplantılar yapılsın ve en sonunda bu farklı farklı yapılan sayı incelemeleri masaya yatırılsın. Buradan ziraat odalarımızı birlik olmaya davet ediyorum. Lütfen ilçe ilçe çalışmalarınızı yapın ve o masada nasıl rakamlar açıklandığını kamuoyuyla paylaşın. İnşallah, birilerinin söz sahibi olduğu kayısımızı bilinçli ve duyarlı yöneticilerimiz bu kabullenilmiş söz sahiplerini değiştirecektir" ifadelerini kullandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına devam edilen kuru kayısı lisanslı deponun bu yıl içinde bitirilmesiyle ürünlerin daha sağlıklı ve kaliteli depolanıp pazara daha kaliteli olarak sunulacağına dikkat çeken Fendoğlu, "Bu kapsamda Malatya Ticaret Borsamıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum gerekli ilgiyi ve alakayı gösterdikleri için" dedi.


Sorun ve talepleri dile getirdi


Kendisine ulaştırılan sorun ve taleplerden de söz eden Fendoğlu, "Talepleri özetle başlıklar halinde aktaracağım.


Çiftçi borçlarımızın ürünlerinin hasat sonuna kadar, en az üç ay ertelenmesi talepleri vardır.


Yine, Hükümetimizin açmış olduğu kredilerden faydalanmak isteyen küçük-orta ölçekli esnaflarımızın sicil affıyla ilgili sorunları var, kredi alamadıklarını söylüyorlar. Buradan Hükümetimizden de sicil affıyla ilgili yeni bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz.


Yeni Ulaştırma Bakanımızdan da Malatya'da zaten sorun olan kuzey çevre yolunun bir an önce bitirilmesi çünkü bu kuzey çevre yolu Malatya için bir namus meselesi oldu. Buradan AK Partili Malatya Milletvekili arkadaşlarımız var, onlar da yakinen takip ediyorlar. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene, ümit ediyorum ki bitirirler" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Fendoğlu Malatya'nın sorun ve taleplerini dile getirdi - Son Dakika

Son Dakika

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