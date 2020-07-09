Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu'na iletti - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu'na iletti

MALATYA (İHA) – MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'nın ulaşım ve alt yapı sorunlarını iletti.

MALATYA (İHA) – MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'nın ulaşım ve alt yapı sorunlarını iletti.

BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu


Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret eden MHP'li Mehmet Fendoğlu, kentin sorunlarını iletti. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde yaşanan ulaşım sorunlarını Bakan Karaismailoğlu'na ileten Fendoğlu, Malatya'nın coğrafi konumu ve stratejik yapısıyla Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan geçiş kapısı görevini üstlendiğini söyledi. Malatya'da ana arterlerde yıllardır devam eden sorunların çözüme kavuşması adına vatandaşların da kendilerine yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Fendoğlu, bu sorunları daha önce TBMM genel kurulu çalışmaları sırasında da dile getirdiğini anımsattı.


Malatya'nın en önemli yol projelerinden biri olacak Kuzey Çevreyolu ile ilgili de taleplerini ileten Fendoğlu, toplam 26 adet köprünün yer aldığı ve proje tutarı 298 milyon 714 bin TL olan 54 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevreyolunun ödenek yetersizliğinden dolayı henüz bitmediğini belirtti. Kuzey Çevre Yolu projesinin kamulaştırma bedelleri ve projenin ödenek tahsisinin biran önce sağlanması gerektiğini dile getiren Fendoğlu, ayrıca Malatya Hava limanı projesinin de kent için önemli olduğunu ifade etti. Bu projenin de Malatya'ya katma değer sağlayacağını kaydeden Milletvekili Fendoğlu, "Projede körüklü sistemin yer alması ve biran önce tamamlanması gerekiyor" dedi. Malatya-Gölbaşı kara yolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesi ile Malatya- Sivas kara yolu güzergahındaki Hekimhan Kuluncak yolundaki sorunları da Bakan Karaismailoğlu'na ileten Fendoğlu, 10 Temmuz 2016 tarihinde durdurulan 4 Eylül Mavi Treni'nin de Malatya ve bölge için seferlerine tekrar başlaması gerektiğini dile getirdi.


Doğu ile Batı arasında önemli bir güzergah olan D-300 kara yolu üzerindeki Pınarbaşı-Gürün- Darende yolunun da fiziki standardının düşük olduğunu ve bu nedenle özellikle kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığını anlatan Fendoğlu, "Can ve mal güvenliği tehlikeye düşüyor. Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen ve proje çalışmaları tamamlanan yolun yatırım programına alınması ve yapım çalışmalarına başlanması Doğu- Batı arasındaki ulaşımın aksamaması ve sürekli geçit verilebilir hale gelmesi için yapım çalışmalarına başlanması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.


Bölgede elektrikli lokomotiflerin bakımının Malatya'da yapıldığını ancak elektrikli lokomotifler ile ilgili yetkinin ise Divriği ve İskenderun'da bulunduğunu da belirten Fendoğlu, "Lokomotif bakım için ödenek ayrımı yapılması ile yetkinin lokomotiflerin bakımının yapıldığı ilimiz Malatya'ya verilmesinin daha doğru olacaktır" dedi.


Malatya ve Elazığ arasında yıllardır beklenen ve vatandaşların özellikle günü birlik gerçekleşecek iki il arasındaki seyahatlerde kullanması için sefere başlayan RAY-BUS hattının da tam anlamda çalışması için gerekli tanıtımın yapılmadığını da belirten Fendoğlu, "Bu tanıtım eksikliğinden dolayı sefer aksaklığı yaşanıyor. Ayrıca RAY-BUS parkur saatinin, 2 saat sürdüğünü vatandaşlarımızın daha yoğun kullanması için 1,5 saate düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca Ankara-Malatya Yüksek Hızlı Tren projesinin bitirilerek biran önce Malatyalıların hizmetine sunulmasını talep ettik" şeklinde konuştu.


Milletvekili Fendoğlu, görüşmede Bakan Adil Karaismailoğlu'nun da Malatya'daki yatırımların tamamlanması ve belirtilen sorunların giderilmesi için gerekli talimatları vereceğini kendisine ilettiğini söyledi.


Milletvekili Mehmet Fendoğlu yapılan ikili görüşme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Malatyalılar adına Malatya Kayısısından da ikram etti. - MALATYA

Adil Karaismailoğlu, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu'na iletti - Son Dakika

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Beklenen gol 90'da geldi! Vodafone Park'ta skor 3-2 oldu
20:19
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
17:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu'na iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]