Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Milletvekili Fendoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu'ndan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Fendoğlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünün içinde bulunmaktayız" ifadelerine yer vererek 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kudret ve haşmetinden aldığı güçle, emperyalist mihraklara karşı verilen istiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak, Türk tarihine yön ve yol çizen, tarihin şahit olduğu eşsiz isimlerden birisidir" dedi.


Milletvekili Fendoğlu'nun mesajı şöyle:


"Türk milletinin hiçbir şart altında boyunduruk altında bulunamayacağını, devrin modern silahlarıyla dahi sonuç alınamayacağını 'Ya İstiklal ya Ölüm' seslenişiyle ortaya koymuş ve bundan da asla ödün vermemiştir. Yalnızca Türkiye'nin kaderini tayin etmekle kalmamış, mazlum milletlere ve emperyalizme karşı direnen toplumlara da heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Hayatı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı büyük milletimize adayan Mustafa Kemal Atatürk, kahraman bir komutan ve büyük bir devlet adamıdır. Cesareti, fedakarlığı ve ileri görüşlülüğü ile birlikte, sahip olduğu azim ve kararlılığıyla Türk milletinin yol başçısı olmuştur. Milletiyle tek vücut olarak kurtuluş mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 10 Kasım'ı bir matem günü olarak değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir ve düşüncelerinin tekrar konuşulduğu, bir kez daha paylaşıldığı; ilave olarak anlaşılıp anlatıldığı bir zaman dilimi olarak görmek lazımdır. Bizzat kendisinin, "Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözleri de bunun bir işaretidir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun eserleri ile öğütleri Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır. Bu duygularla ebediyete intikalinin 81. seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, manevi hatırasını saygıyla yad ediyor, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhu Şad, mekanı cennet olsun." - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, 10 Kasım, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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