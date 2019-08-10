Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu'ndan bayram mesajı
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Milletvekili Fendoğlu'ndan bayram mesajı

56 dakika önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu'ndan bayram mesajı, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Fendoğlu mesajında, bayramların kucaklaşma ve kavuşma olduğunu ifade ederek, "Bugün birbirimizi daha iyi anlama, ahlaki erdemlerimizi geliştirme ve başkalarının dertleriyle dertlenme zamanıdır. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki değeri bayramın gerçek anlamında saklıdır" dedi.

'Bizi biz yapan kültürümüzde bayramlaşmanın yeri ayrıdır' diyen Fendoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu bayramda tüm yakınlarımızla, komşularımızla ve bir selam bekleyen tüm hanelere ulaşmalı, sofralarımızın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı kapısının çalınmasını umutla bekleyen vatandaşlarımıza ulaşmalı, bir olduğumuzu her şartta ve koşulda beraber olduğumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kutsal Topraklarda Hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin, dualarının kabul ve makbul olmasını, Malatyalı hemşehrilerimin, vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımızın, Türk-İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
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