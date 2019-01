Milletvekili Fendoğlu'ndan Esnaf Kuruluşlarına Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ESOB ve ESKKK yönetimlerin ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Milletvekili Fendoğlu ilk olarak TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve yönetim kurulunu ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Fendoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra, yoğun meclis dönemi geçirdiklerini belirterek, "Tabi geçte olsa, Şevket Başkanımızı ziyaretimiz ancak bu gün nasip oldu. Kendisi de biliyor ki Meclis 1 Ekim'de çalışmaya başladı. Arkasından bütçe ve torba yasalarla beraber yoğun bir tempoda çalıştık. Geçte olsa bu ziyaretimi kabul buyururlar, ben şahsında ve tüm yönetim kurulu üyelerine, Malatya için yapmış olduğu çalışmalarla Malatya'nın ticari soysal ve siyasi hayatına vermiş oldukları yönlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Keskin ise Fendoğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, "Vekilimiz biz aslında esnaf sanatkar camiasının içinde kabul ediyoruz" dedi.



Esnaf sanatkar camiasının 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'in yanında durduğunu ifade ederek, "Bundan sonra bu duruşumuzu devam ettireceğiz. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sıkıntı ve sorunlarımız var. Büyük holdinglerle mücadele etme gücümüz yokt, devletle rekabet edemeyiz. Enerji bakanımız geldiğinde bu sıkıntıları ilettik. Son olarak Aksa Elektrik'in ürün satmasıyla elektrikçi esnafının ekmeğiyle oynamasını da Bakanımıza ilettik. Büyük marketler açılıyor, esnaf ve sanatkarlarının ekmeğiyle oynuyorlar. Devlet ve milleti ayakta tutan en büyük toplum esnaf kesimidir. Esnaf bu memleketin temel taşı, bekçisi adresidir" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Fendoğlu daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.



ESKKK'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini de belirten Fendoğlu," Esnaflarımızın sorununu yakından takip ediyorum. Bende bir esnafım yaşanılan tüm sorunları biliyorum ve çözümü için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz. Malatya'daki esnaflarımızın her sıkıntılarında yanlarında olacağımı belirtiyorum.Bana iletilen tüm sorunları gerekli mercilere ileteceğim. Esnaf odalarımız ve Kooparatiflerimizle ortak hareket edip gereken girişimleri sağlayacağız" dedi.



ESKKK Başkanı Evren ise Milletvekili Fendoğlu'nun kentin sorunlarını yakından takip ettiğini belirterek, "Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Malatya'mızın sorunlarını her ortamda dile getiriyorsunuz. Bizler de bugün bir takım sıkıntılarımızı ilettik inşallah ortak bir akıl ile esnaflarımızın sorunlarına çözüm bulacağız.Kendilerine ziyaretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

