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Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu

24.08.2021 15:36
Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Arguvan ilçesinde ziyaretlerde yaptığı konuşmada, önce ülke ve sonra parti vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Arguvan ilçesinde ziyaretlerde yaptığı konuşmada, önce ülke ve sonra parti vurgusu yaptı.

MHP Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu beraberindeki partililer, Malatya'nın Arguvan İlçesi Akören, Yukarı Sulmenli, BozbUrun (Parçikan) ve İçmece mahallerini ziyaret etti. Son olarak, MHP Arguvan ilçe başkanı Hasan Kınık'ın ikamet ettiği Tatkınık Mahallesine giden Fendoğlu ve beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahallelerde kalabalık topluluk tarafından karşılanan Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu ve beraberindekiler, mahallelerde vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler. MHP Milletvekili Fendoğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, hizmet için çaba gösterdiklerini bildirdi. Fendoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve biz' bu anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye'nin şartlarına göre bu ülkenin bir metrekare toprağından, bir tane insanından vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. Fendoğlu, gittiği mahallelerde iyi karşılanmasından dolayı teşekkür ederek, "Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm Arguvan'lı vatandaşlara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Arguvan ilçe başkanı Hasan Kınık ise Milletvekili Fendoğlu ve partililere teşekkür ederek, "Sayın milletvekillimiz Fendoğlu her zaman bizlerin yanında olmuştur. Başta sayın milletvekillimize ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Arguvan, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Fendoğlu'ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu - Son Dakika


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