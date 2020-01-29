Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı

6 saat önce

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin deprem nedeniyle sınavlarına çalışamadığını belirterek, sınavların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı, System.String[]

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin deprem nedeniyle sınavlarına çalışamadığını belirterek, sınavların iptal edilmesi çağrısında bulundu.


TBMM'de yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin bütünleme sınavlarına temas eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem, bölgede eğitim alan öğrencilerimiz için de endişe ve kaygıları beraberinde getirmiştir. Dışarıda sabahlayan, bu nedenle sınavlara da hazırlanamayan, depremin oluşturduğu psikolojik travmayı atlatmadan Özellikle, Elazığ Fırat, Malatya İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerimiz sınavlarını düşünmektedirler. Öğrencilerimiz içerisinde bulundukları deprem psikolojisi, yaşadıkları tedirginlikle bütünleme sınavlarına nasıl hazırlanacak ve bu sınavlara nasıl girecekler malumunuzdur. Bu nedenle, bölgemizde üniversite eğitimi alan öğrencilerimizin bize ilettiği, yapılmamış olan bütünleme sınavlarının ertelenmesi ve bir defaya mahsus uzaktan, on line sınav yapma hakkının verilmesi talepleridir. İlgili bakanlıklara duyururum" dedi. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı
Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]