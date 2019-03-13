Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu'ndan 'Tıp Bayramı' Mesajı

Milletvekili Fendoğlu'ndan 'Tıp Bayramı' Mesajı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MH) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu'ndan 'Tıp Bayramı' Mesajı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MH) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu, yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak "Fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz, sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu mesajını şöyle sürdürdü:

"Bedenen ve ruhen sağlıklı olan bireyler, toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Bu bağlamda, insan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlıklı bir toplum temennisiyle, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, huzurlu ve mutluluklar diliyorum." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Malatya, 14 Mart, Milletvekili, Tıp Bayramı, Güncel
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