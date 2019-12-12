Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakanlar cevapladı - Son Dakika
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Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakanlar cevapladı

6 saat önce

MHP'li Mehmet Fendoğlu'nun FETÖ'cü yargı mensuplarının baktığı davaların akıbetinin ne olacağını sorusu üzerine konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kim hangi kumpası kurmuşsa hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesapları da sorulmaya devam edecektir" dedi.

Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakanlar cevapladı, System.String[]

MHP'li Mehmet Fendoğlu'nun FETÖ'cü yargı mensuplarının baktığı davaların akıbetinin ne olacağını sorusu üzerine konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kim hangi kumpası kurmuşsa hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesapları da sorulmaya devam edecektir" dedi.


TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevaplaması istemi ile soru sordu.


"Verilen kararlar iadeyi muhakeme yolu ve yargı mercisi tarafından düzeltilme imkanı vardır"


Milletvekili Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, FETÖ'den ihraç edilen yargı mensupları, hakimler ve savcıların geçmişte verdikleri kararlar ile baktıkları davaların yeniden işleme alınıp alınmayacağını sordu. Fendoğlu'nun sorusu üzerine söz alan Bakan Gül ise FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarının verdiği kararlarla ilgili iadeyi muhakeme yolunun olduğunu belirterek, "Bu konuda gerek geçmişte kurulan kumpas davalarının gerek birtakım hukuk dışı yollarla verilen kararların iadeyi muhakeme yoluyla yine, yargı mercisi tarafından düzeltilme imkanı vardır. Yine, bu konuda yasa yollarına başvurulabilmektedir. Ayrıca, bu konuda FETÖ'cülerle ve yapılan tüm hukuk dışı diğer uygulamalara yönelik hakimlerle ilgili de sonuna kadar soruşturma devam etmektedir. Kim hangi kumpası kurmuşsa hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesapları da sorulmaya devam edecektir" dedi.


"Bilgisayar kullanmayı bilmeyen esnaf ve sanatkarlar sıkıntı yaşayacak"


Milletvekili Fendoğlu, 1 Ocak'ta başlayacak olan e-fatura sistemi ile ilgili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a soru sordu. Yeni düzenlemeyle birlikte vergi mükelleflerinden kesilecek faturalardan 5 bin TL üzeri ve mükellef olmayanlardan kesilecek faturalardan da 30 bin TL üzerinin GİB sisteminden e-fatura kesilmesi mecburiyetinin getirileceğini belirterek "Buna göre, örnek olarak nakliyatçılar, kaportacılar, sanatkarlar, besicilik yapan çiftçiler, boyacılar, mobilyacılar ve belli bir yaş üzerinde olan ve bilgisayar kullanmayı bilmeyen esnaf ve sanatkarlar sıkıntı yaşayacak. Belki de iş yerlerini kapatacak. Bu konu hakkında yeni bir çalışmanız var mı veya erteleme olacak mı?" diye sordu.


"Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok"


Bakan Albayrak ise Fendoğlu'na verdiği cevapta E-fatura sisteminin tamamen kayıt içine geçiş hususuyla alakalı olduğunu belirterek, "5 bin lira ve üzeri noktasındaki tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde, sürecin başlangıcından itibaren buna göre planlanmıştır. Lakin, eğer farklı sektörlerde sıkıntı olursa bunun için yasa çıkarmaya gerek yok, tebliğle gelen talebe göre biz bununla ilgili düzenleme yaparak bunu da aşabiliriz, burada da bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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