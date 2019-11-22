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Son Dakika Güncel Milletvekili Fendoğlu tren yolu köprüsünün yeniden düzenlenmesini istedi - Son Dakika

Milletvekili Fendoğlu tren yolu köprüsünün yeniden düzenlenmesini istedi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Hekimhan-Kuluncak yolunda yapımı tamamlanan tren yolu hemzemin geçit üzerine inşa edilen köprünün Hekimhan, Kuluncak ve Malatya'ya yakışmadığını, yetersiz kaldığını ve köprünün her iki girişinin yeniden düzenlenmesi...

Milletvekili Fendoğlu tren yolu köprüsünün yeniden düzenlenmesini istedi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Hekimhan- Kuluncak yolunda yapımı tamamlanan tren yolu hemzemin geçit üzerine inşa edilen köprünün Hekimhan, Kuluncak ve Malatya'ya yakışmadığını, yetersiz kaldığını ve köprünün her iki girişinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.


MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşmasında, "5 Mart 2019'da sözleşmesi imzalanan, 7 milyon 300 bin TL'ye ihale edilen, 9 Nisan 2019'da yapımına başlanan ve şu anda da bitmiş olan, henüz geçici kabulü yapılmamış olan Hekimhan-Kuluncak yolu üzerindeki iki ilçeyi birbirine bağlayan ve çok sayıda köy yolunun geçtiği güzergahtaki demir yolu hemzemin geçidi üzerine inşa edilen kara yolu köprüsü, her iki girişi, şekli ve genişliğiyle, bu haliyle Malatya'ya, Hekimhan'a ve Kuluncak'a yakışmayacak durumdadır. Bu köprünün her iki geçişinin de tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Şöyle ki, maden taşıyan yük kamyonlarına dahi yan yol verilmediği için, yük taşıyan kamyonlar Hekimhan ilçesine girip tekrar bu köprüye gelmektedir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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