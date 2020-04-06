Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:26 Kaynak: DHA
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