Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan , MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.Adan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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