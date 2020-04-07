Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

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Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı (2)
6 saat önce
'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
'KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI'
TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.Adan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:48 Kaynak: DHA
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