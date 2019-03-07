Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat açıklamasında, aileden başlayarak, hayatın her yerinde, sevgileri ve fedakarlıklarıyla hayatı güzelleştiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ettiğini söyledi. Milletvekili Fırat, "Kadınlarımız, en büyük dertlerin dertlisi, mutlulukların ardındaki kahramandır. Kurtuluş Savaşına mermi taşıyan, asil alın terinin en muhteşem sahibidir. Milli ve manevi değerlere sahip nesillerimizi yetiştiren, milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için emek harcayan tüm kadınlarımıza minnettarız. Bu vesileyle, toplumun temel direği olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

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