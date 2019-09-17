Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fırat: "AK Parti mevki makam yeri değildir"
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Milletvekili Fırat: "AK Parti mevki makam yeri değildir"

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ilçelere yaptığı teşkilat ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dava partisi olduğunu, mevki makam bekleyenlerin partiden ayrıldıklarını söyledi.

Milletvekili Fırat:

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ilçelere yaptığı teşkilat ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dava partisi olduğunu, mevki makam bekleyenlerin partiden ayrıldıklarını söyledi.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Besni, Tut, Çelikhan ve Gölbaşı İlçe teşkilatlarını ziyaret danışma meclisi toplantısı gerçekleştirdi.


İbrahim Halil Fırat partililere yaptığı konuşmada, partiden ayrılanlarla ilgili konuşarak, "Kentimizin eksikliklerinin giderilmesi için AK Parti olarak top yekun çalışıyoruz. Türkiye siyasetinde gelişmeler yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır bu ülkenin başındayız. Demokrasi, insan hakları, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve özgürlükler anlamında bir çok gelişmeler oldu.


AK Parti bir davadır. Bizim partimiz herhangi bir siyasi parti değildir. Bir şekilde makam verilmemiş olanların ne yaptıklarını bizler görüyoruz. AK Parti birilerine makam veya mevki verecek yer değil, bu millete hizmet eden davadır. Bu ümmet davasıdır, bu İslam davasıdır. Allah'ın izniyle biz bu davayı yürüteceğiz. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, partimizi daha iyi yerlere getirebilmek için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.


Milletvekili Fırat, parti teşkilatının yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geldi. - ADIYAMAN

İbrahim Halil Fırat, Milletvekili, AK Parti, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
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