Milletvekili Fırat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fırat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika

Milletvekili Fırat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

7 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Fırat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milli egemenliğimizin 100. yılını yaşamanın heyecanını yaşadığını kaydetti.


Milletvekili Fırat açıklamasında, " Milli Mücadele yıllarında hem kuruculuk, hem de kurtarıcılık sıfatlarına sahip meclisimiz, 2 kez gazi olmuş, askeri müdahalelere, koalisyonlara, gensorulara, geçici hükümetlere ve birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. 100 yıl içerisinde tarihe not düşülecek, birçok büyük kararın altına imza atarak aldığı kararlarla, Milli Mücadele'yi baştan sona idare eden ve zaferle sonuçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ederek bugünün Türkiye'sinin temellerini atmıştır. 100. Yılında dimdik ayakta duran TBMM, Milletimizin bağımsızlık aşkının bir abidesidir. Emek, kan ve gözyaşıyla kurulan TBMM olmasaydı, ne dalgalanan Al Bayrağımız, ne Yüce Devletimiz, ne de minarelerden yükselen ezan sesi olacaktı. Millet iradesinin tecelligahı ve milletin kalbi olan TBMM, 100 Yıllık tarihinin her aşamasında rolünü koruyarak, demokrasinin de en temel görevlerinin yüklenicisi olmuştur.


100 yıl içerisinde Meclisimiz kökleşmiştir. Milletimizin iradesini, kurtuluşa olan azim ve imanını temsil eden, o iradeyi yönlendiren ve yöneten, ülkemizin tarihini yazan Gazi Meclisimiz birçok badireler atlattı. Ama Meclisimiz ve Milletimiz dimdik hep ayakta kaldı. Çünkü Milli İrade'nin gücünü kimse yıkamaz. Bunu en son 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. Kurtuluş savaşında bile düşman tarafından bombalanmamış Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan alçak hainlere aziz milletimiz, Milli İradenin gücünü gösterdi. Millet hem egemenliğine, hem de hakimiyetine sahip çıktı.


Bugün bölgesinde tüm dengeleri etkileyebilecek, devletiyle kaynaşmış ve bütünleşmiş bir Millet, güçlü ve lider bir Türkiye var. Bu inançla ve azimle oldu. Ülkemizin daha büyük hayalleri ve hedefleri var. Önümüzdeki 100 yılda, geriye giden, yerinde sayan, zaman kaybeden Türkiye değil, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri üzerinde yükselen Büyük Türkiye, hedefimizdir. Geleceğin Büyük Türkiye'si, farklılıkların birlikte ve esenlik içinde yaşadığı, uluslararası alanda onurlu ve güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bizler, 100 yıllık Meclisin ruhuna uygun davranıp, birlik ve beraberlik içerisinde fedakarca gayret edip, çok çalışarak ulaşacağız, İnşallah. Allah, ufkumuzu aydınlık, adımlarımızı sağlam, birliğimizi daim, yolumuzu açık eylesin.


Bu vesileyle; Milli Mücadele'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılını kutluyor. Daha nice 100 yıllar temennisiyle, 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen, birinci dönem TBMM Başkanı ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu tarihi Meclis'te görev alan bütün milletvekillerini, aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve cephe gerisinde inanılmaz yararlılıklar gösteren tüm insanlarımızı hayırla ve şükran duygularıyla yad ediyorum.


Bugün bir başka alanda bir sınav vermekteyiz. Hem ülkemizde, hem de tüm dünyada görülen korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Ülkemiz en başından itibaren tüm tedbirleri alarak, hem hazırlık, hem malzeme, hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş sergilemektedir. Bu salgın nedeniyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar, milletimize ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum. Ayrıca; 24 Nisan'da başlayacak, Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:10 Kaynak: İHA

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