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Milletvekili Fırat köy yollarında - Son Dakika

Milletvekili Fırat köy yollarında

12.06.2021 16:44
Milletvekili Fırat köy yollarında, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 2 ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 10 köyü ziyaret ederek sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 2 ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 10 köyü ziyaret ederek sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu.

Meclisteki çalışmaların ardından memleketi Adıyaman'a gelen İbrahim Halil Fırat, her hafta gerçekleştirdiği köy ve ilçe ziyaretlere hız kesmeden devam ediyor. Gerger ve Kahta'daki İlçe Koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdikten sonra hız kesmeden Adıyaman Merkez'e bağlı Doyran, Elmacık, Külafhöyük, Fırlaz, Körüstan, Akpınar, Ağcin, Gümüşkaya, Bebek ve Atakent köylerini ziyaret etti. Vatandaşlar ile sohbet eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, köylerin varsa eksikliklerinin giderilmesi için ilgililerle görüştü.

Milletvekili Fırat, "Yoğun ve sıkıntılı bir pandemi süreci içerisinde olmamız hasebiyle ara vermek zorunda kaldığımız köy ve belde ziyaretlerimize kaldığımız yerden devam ederek hem tesbit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için muhtarla, köy halkıyla istişare ediyoruz hem de köye yapılan yatırımları yerinde inceleme fırsatı elde ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayabilmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat köy yollarında
Milletvekili Fırat köy yollarında
Milletvekili Fırat köy yollarında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Fırat köy yollarında - Son Dakika


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