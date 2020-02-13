Milletvekili Fırat'tan Kahta Belediyesiyle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Fırat'tan Kahta Belediyesiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Milletvekili Fırat'tan Kahta Belediyesiyle ilgili açıklama

6 saat önce

Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'nın 'muhatabım milletvekilleri' sözleriyle ilgili AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat açıklamada bulundu.

Milletvekili Fırat'tan Kahta Belediyesiyle ilgili açıklama, System.String[]

Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'nın 'muhatabım milletvekilleri' sözleriyle ilgili AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat açıklamada bulundu.


Kahta Belediyesi meclis toplantısında AK Partili belediye meclis üyelerinin oylarıyla 'kamu yararı' kararının kaldırılmasının etkileri sürüyor. Karar sonrasında AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve meclis üyelerinin yaptığı açıklamalara karşı 'muhatabım milletvekilleri' diyen Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'nın bu açıklamalarına AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat tepki gösterdi.


Milletvekili Fırat yaptığı açıklamada, "Benim muhatabım milletvekilleri diyen Kahta Belediye Başkanı, AK Parti milletin partisidir. Milletin partisinin ilçe başkanını, milletin iradesiyle seçilmiş olan belediye meclis üyelerini ve halkı muhatap almayanı, biz hiç muhatap almayız.


Seçim döneminde bol keseden, vatandaşa ve seçim ittifak ortaklarına dağıttığı vaatleri yerine getirememenin suçluluğu içerisinde bulunan Kahta Belediye Başkanı, gerçeği bilmesine rağmen, konuyu saptırıyor.


Kahta Belediyesi Meclis Üyelerinin, Kamu yararı konusunda almış oldukları meclis kararı, kanunun üzerinde bir karar değildir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde açıkça belirtilen 'Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez' ifadesi açıktır. Bilmiyorsa, avukatlarına sormasını tavsiye ederiz.


İnsanda biraz edep olur, adap olur. Kahta'da bir eseriniz, bir dikili ağacınız dahi yok. Yetersizlerin konuyu saptırmaya yönelik kaçış sözü olan, 'Oynamasını bilmeyen gelin, yerim dar dermiş.' Sizin siyasetiniz, bahane siyaseti, mazeret siyasetidir. Bizim siyasetimizde bahaneye, mazerete yer olmaz.


Biz milletimiz için gece gündüz demeden çalışır ve verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Siz halkı kandırmaya, aldatmaya çalışıyorsunuz. Biz mütevazi halkımızın hep yanında olduk, olmaya Türk milletin üslubudur" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Salih Fırat, AK Parti, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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