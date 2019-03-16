Milletvekili Fırat Yağmur Çamur Dinlemiyor
1 saat önce
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Sincik ilçesindeki yoğun yağışa rağmen seçim çalışmalarını sürdürdü.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Sincik ilçesindeki yoğun yağışa rağmen seçim çalışmalarını sürdürdü.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, şiddetli yağmura aldırış etmeden seçim çalışmalarına devam ediyor. İl Başkanlığının belirlediği program kapsamında Milletvekili İbrahim Halil Fırat, seçim çalışmalarına Sincik ilçe merkezi ve köylerinde devam etti.
Sağanak yağmura aldırış etmeyen Milletvekili Fırat, vatandaşlarla tek tek görüşerek 31 Mart Yerel Seçimlerinde partisini destek istedi.
Vatandaşlar İbrahim Halil Fırat'a sıcak ilgi gösterdi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:27 Kaynak: İHA
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