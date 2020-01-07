Milletvekili Gaytancıoğlu, "Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Gaytancıoğlu, 'Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz' - Son Dakika

Milletvekili Gaytancıoğlu, "Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz"

7 saat önce

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde bulunan sit alanındaki Kale Koyu'ndan izinsiz kamyonlarla kum alınmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Milletvekili Gaytancıoğlu,

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde bulunan sit alanındaki Kale Koyu'ndan izinsiz kamyonlarla kum alınmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Milletvekili Gaytancıoğlu, partisinin Keşan İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mecidiye Köyü Sahili'ndeki birinci derece sit alanı olan Kale Koyu'nda izinsiz hiçbir şey yapılamayacağını anımsattı.

Doğaya zarar verenlerin her zaman karşısında duracaklarını ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya gittiğimizde jandarma ekiplerinden konuyla ilgili bilgi aldım. Orada bir kum çalınması olmuş. Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz. CHP'nin tüm fertleri doğa katliamına karşıdır ve kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun sorumluların cezalandırılması için elinden geleni yapar. Kim olduğu bizi ilgilendirmez. Sonuçta bir doğa katliamı var. Sonuçta, Sit alanı olan, yapılaşmanın bile izne bağlı olan bir yerde doğa katliamını savunacak halimiz yok. Kimin yaptığını merak ettik sorduk, muhtarlık ekiplerinin birkaç gündür bu işi yaptığını ve tutanak altına alındığını söylediler."

Milletvekili, Mecidiye, Keşan, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi
Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Gaytancıoğlu, "Sit alanından izinsiz kum alınması olayını takip ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]