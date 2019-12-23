Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Kütahya için hep birlikte çalışacağız" dedi.


Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi Kütahya Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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