Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı'nda açılış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı'nda açılış törenine katıldı - Son Dakika

Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı'nda açılış törenine katıldı

6 saat önce

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, GM Ajans'ın açılış merasimine katıldı.

Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı'nda açılış törenine katıldı, System.String[]

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, GM Ajans'ın açılış merasimine katıldı.


Laleli Plaza'da faaliyete başlayan GM Ajans'ın açılışında Gazel ve Işık, işyeri sahipleri Mert Özkan ile Gökhan Bola'yı tebrik ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular.


Profesyonel moda fotoğrafçılığı, katalog, ürün, reklam çekimleri, düğün fotoğrafçılığı, doğum ve tüm özel günler fotoğrafçılığı, sahne fotoğrafçılığı, havadan video ve fotoğraf çekimi gibi fotoğrafçılık hizmetleri verecek olan GM Ajans'ın açılış töreninin sona ermesiyle birlikte, Işık ve Gazel, iş yerini gezip, sahiplerinden bilgiler aldı.


Açılış törenine; MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA

Milletvekili, Kütahya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'te ilk kez bütün vekiller Hayvan Hakları Raporu'nda birleşti
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Gazel ve Başkan Işık, GM Ajansı'nda açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]