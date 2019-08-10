Son Dakika Haberleri: Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı
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Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı

3 dakika önce

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden alınan eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un Ankara'da kaçırıldığı iddia edildi

Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı, System.String[]
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un kaçırıldığı iddia edildi.

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu hadisede, Ankara'da yaşadığı belirtilen Tunç'tan 6 Ağustos 2019 salı gününden bu yana haber alınamadığı bildirildi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:19 
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