Son Dakika Haberleri: Milletvekili Gülaçar'dan Kurban bayramı mesajı
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Milletvekili Gülaçar'dan Kurban bayramı mesajı

1 saat önce

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar'dan Kurban bayramı mesajı, System.String[]
AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar mesajında, "Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara. Rabbimizin kullarına bir ikramı olan bayramımızı, şuuruyla geçirebilmek duasıyla. Hayırlı Bayramlar" ifadelerine yer verdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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