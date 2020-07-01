Milletvekili Gülaçar'dan sel mağduru çiftçilere müjde - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketinden ötürü hayvanları telef olan çiftçilere müjdeli haber verdi.



Van'ın Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağışın sele yol açmasıyla birçok ahır da selden zarar görmüş, birçok koyun ise sele kapılarak telef olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, "Yoğun yağış nedeniyle birkaç ilçemizde meydana gelen sel sonrası telef olan küçükbaş hayvanlar ile ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Hadi Tunç ile yaptığımız görüşme neticesinde çiftçilerimize destek olacağız ve mağduriyetlerini gidereceğiz. Telef tespiti yapılan 25 küçükbaş hayvanın zararını hayırsever bir iş adamımız, geri kalan tespitli teleflerin tamamını ise Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz karşılayacak. Bu zor günlerde devlet ve millet el ele vererek inşallah tüm mağduriyetleri gidereceğiz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun, Rabbim beterinden korusun" dedi. - VAN