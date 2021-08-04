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Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi - Son Dakika

Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi

04.08.2021 10:25
Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, devletin tüm imkanlarıyla sel mağdurlarının yanında olduğunu belirterek, "Rabbim bizleri afet, musibet ve şeytanın ateşine hizmet edenlerin şerrinden muhafaza eylesin" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, devletin tüm imkanlarıyla sel mağdurlarının yanında olduğunu belirterek, "Rabbim bizleri afet, musibet ve şeytanın ateşine hizmet edenlerin şerrinden muhafaza eylesin" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, bazı sosyal medya mecralarında hakkında "Halkı aşağıladı" ifadelerinin kullanıldığı haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Gülaçar, "Türkiye olarak orman yangınları ile mücadele ederken, ciğerlerimiz yanıyorken, binlerce hayvan telef olurken ve kaybedilen canların acısı hala tazeyken, ilimizde de sel felaketleri yaşandı. Devletimiz tüm imkanları ile yangına karşı ciddi bir mücadeleye girmişken Başkale'de vuku bulan sel felaketi de bizleri derinden yaraladı. Selin ilk vurduğu yerler olan Başkale ilçemize bağlı Gedikbaşı, Yurttepe, Yavuzlar mahallerinin yanı sıra Terazin mezrasını da etkiledi. Olay olduktan yarım saat sonra jandarma personeli hemen yardıma koşarken bir gün sonra valimiz ile bölgeye gittik. Gittiğimiz her yerde jandarmamızın ve diğer kurumlardan ekiplerin hızla yaptığı çalışmalara bizatihi şahit olduk. Jandarma olay yerine vardıktan hemen sonra AFAD, DSİ, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri çok geçmeden çalışmalarına başlamışlardı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi ilettikten sonra valimiz ile birlikte talepleri dinledik. Taleplerin büyük kısmını da saatler içerisinde yerine getirdik" dedi.

"Bir seferberlik halinde devletin tüm imkanları kullanıldı"

Milletvekili Gülaçar, Van merkezdeki programlarına dönüş yolunda iken Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen büyük bir selin ardından tekrar Esenyamaç'a gittiklerini ifade ederek, "Bizler hemen o dakika yönümüzü Esenyamaç'a çevirerek bölgeye vardık. Bu sel felaketlerinden en çok etkilenen, en ciddi hasarı alan mahallemiz orasıydı. Gece çok geç saatlere kadar biz de orada kaldık ve çalışmaları takip ettik. Sabahın ilk ışıklarında İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce ile birlikte yeniden Esenyamaç'a geçtik. Çalışmaları yakinen takip eden ve ihtiyaç olan her şeyi saatler içerisinde sağlamamıza yardımcı olan Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Devletin Van'da bulunan tüm imkanları bir seferberlik hali ile Başkale'de kullanırken, Diyarbakır ve Muş illerimizdeki DSİ araçlarını da aldık ve bölgedeki çalışmalara dahil ettik. İçişleri Bakan Yardımcımız, Esenyamaç'a en az iki defa giderken valim ile ben 3 defa o bölgeyi ziyaret ettik. Her ziyaretimizde ise talepleri alıyor yerine getiriyorduk. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz temsilcileri 30'a yakın ev, ahır ve deponun hasar tespitini yaparken, Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızın temsilcileri de telef olan hayvanların tespitini yaparak ailelere en kısa sürede desteklerin verileceğini ilettiler" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zarara uğramayan bir iki kişinin provokasyon girişimi oldu"

Başkale'de çalışmalar devam ederken Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ve İpekyolu ilçelerinde de ufak veya büyük çaplı seller yaşandığını dile getiren Milletvekili Gülaçar, "Bu bölgelere de yine tüm ekipler dağıldı ve saatler içerisinde yardıma koştu. Milletvekilleri olarak bizler de ilçelere ayrı ayrı defalarca gittik. Çaldıran ilçemize bağlı Osmanlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğumuz sırada ne evlerinde ne de ahırlarında ciddi bir hasar olmayan bir iki kişi yapılan yardımları, devletin güçlü varlığını, AFAD, DSİ ve belediye ekiplerinin kahramanca verdiği mücadeleyi hazmedemediği için bir provokasyon girişiminde bulundular. Elbette bu basit ve değersiz hareketlere prim vermedik, ancak devletin tüm imkanları ile halkın yanında olmasını hazmedemeyenler çok geçmeden iftira kampanyasına başladı. Yapılan hizmetler karşısında çaresiz kalan PKK terör örgütü yayın organları başka bir hesabın peşine düştü. Halkı aşağılayan ifadelerin kullanıldığını iddia edecek kadar alçalmalarına hiç şaşırmadık. Doğayı, insanı ve insanlığı katleden bir zihniyetin sözcülerinden başka bir şey beklenmez" diye konuştu.

"Halkımız samimiyetin, memleket sevdasının ve merhametin farkında"

Türkiye'nin eş zamanlı ve birbiri ardınca birçok felaketi yaşadığını ve bu felaketler karşısında devletin ve AK Parti hükümetinin tüm imkanları ile sahada vatandaşla birlikte olduğunu söyleyen Milletvekili Gülaçar, "Halkımız samimiyetin, memleket sevdasının ve merhametin farkında. Düşmanlığın, kindarlığın ve fitnenin merkezinin de farkında. Bize düşen insanımızın zor gününde ve güzel günlerinde yanında olmak. Rabbim bizleri afet, musibet ve şeytanın ateşine hizmet edenlerin şerrinden muhafaza eylesin" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi
Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi
Milletvekili Gülaçar iftiralara cevap verdi

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Kaynak: İHA

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