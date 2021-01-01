Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi - Son Dakika

Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi

01.01.2021 14:13
Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2020 yılının son gününü Çaldıran, Muradiye ve Çatak ilçelerinde geçirirken, yeni yıla da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Belbuka Kalekol Üs Bölgesinde askerlerle girdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2020 yılının son gününü Çaldıran, Muradiye ve Çatak ilçelerinde geçirirken, yeni yıla da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Belbuka Kalekol Üs Bölgesinde askerlerle girdi.

Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, gün içinde Muradiye ve Çaldıran programlarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Çatak ilçesine bağlı 2806 rakımlı Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesinde askeri personelle yeni yıla girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üs bölgesine canlı bağlanarak askerlerin yeni yılını kutladı. Erdoğan ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile de görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülaçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk tebriğini askerlerimize ve Van'ımıza iletmiş oldu. Kendisine Van halkının selam ve muhabbetlerini ilettik, o da aynı şekilde Vanlılara selam ve muhabbetlerini ifade etti. 2021 yılına askerimizin sofrasında başladık. Rabbim onları yanımızdan eksik etmesin, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

"İlçelerimizde yerel dinamikler ve iletişim güçleniyor"

Programlarına sabah saatlerinde AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Gülaçar, "Tüm ilçelerimizde yerel dinamikleri koordine etmek ve iletişimi güçlendirmek amacıyla ziyaretlere başladık. İlçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve mülki idare amirlerimizin katıldığı değerlendirme toplantıları ile halkımızın talebini en kısa sürede karşılama hedefi güdüyoruz. Muradiye ilçemiz bizim için kıymetli bir ilçedir. Kaymakamımız Erkan Savar ile gerçekleştirdiğimiz toplantı neticesinde ilçemize yapılacak hizmetleri birlikte en kısa zamanda hızlandıracağız. İlçelerimiz en güzelini hak ediyor" dedi.

"Çaldıran turizmde önemli bir nokta oluyor"

Muradiye'de esnaf ve STK ziyaretlerinin ardından Çaldıran'a geçen Gülaçar, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, AK Parti ilçe teşkilatı ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret etti. Çaldıran ilçesinde yapılan ve yapılacak projeleri inceleyen Gülaçar, "Çaldıran ilçemiz turizm açısından çok kıymetli bir yere doğru ilerliyor. Termal tesis projeleri, oteller, gençlik projeleri başta olmak üzere ilçemizi turizm alanında canlandıracak onlarca proje hayata geçecek. Artık Çaldıran'ın hava şartlarını bahane edip yatırım yapılmayan devir sona erdi. İlçemizi güzel bir gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.

Çaldıran ilçesinde halkın bireysel taleplerini not alan Gülaçar, çözümler konusunda hızlı adımlar attıklarını ifade etti. - VAN

Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi
Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi
Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi
Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi
Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi

Milletvekili, Çaldıran, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Gülaçar, yeni yıla Van'daki askerlerle girdi - Son Dakika


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