Milletvekili Gültekin ve Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Küçüktuna AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gültekin ve Küçüktuna, AA Niğde ofisini ziyaret ederek, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren Gültekin, spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını tercih etti.

Bülent Küçüktuna ise haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" ve yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" başlıklı fotoğrafları seçti.

Milletvekili Gültekin, 100 yıldır objektif ve tarafsız şekilde haber sunan AA'nın oylamasındaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Hepsi çok güzel ama beğendiğimiz 3 fotoğrafı seçtik. Fotoğrafları çeken AA çalışanlarına teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Küçüktuna ise 100 yıldır ilkeli, tarafsız ve objektif şekilde insanların bilgilendirilmesine hizmet eden Anadolu Ajansının düzenlediği oylamada emeği geçenlere teşekkür etti.