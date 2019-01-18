Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

Milletvekili Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

1 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Milletvekili Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Günay'ın iletişimi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Parlamenterler Meclisi üyeliği, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, TBMM Grup Denetçiliği görevlerine de devam eden Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu'na 27'nci dönemde tekrar seçildi.

Günay, Türkiye için önemli sorumluluklar aldıklarını, milletin ve Eskişehir'in teveccühüyle seçildiği milletvekili görevini en iyi

şekilde yerine getirmek için çalıştığını kaydetti.

Türkiye'ye ve Eskişehir'e her ne şekilde katkı sağlayabilmek adına elinden geleni yapacağını belirten Günay, "Tabi tempo çok yoğun. Gece geç saatlere kadar Meclis'ten halkımızın refah düzeyini artıracak yasaları geçiriyoruz, yeni ekononmik ve sosyal politikalar üzerinde çalışıyoruz. Ancak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biliyoruz ki durmak yok, yorulmak yok. 'Önce millet, önce memleket' diyerek çalışacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Eskişehir, Milletvekili, Ekonomi, Politika
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