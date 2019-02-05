Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay Çocuklarla Buluştu

Milletvekili Günay Çocuklarla Buluştu

21 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan 30 çocuk ile birlikte, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde atölye çalışmalarına katıldı.

Milletvekili Günay Çocuklarla Buluştu, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan 30 çocuk ile birlikte, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde atölye çalışmalarına katıldı.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seramik ve musiki atölyesinin çalışmalarına katılan çocuklar ve Günay, keyifli vakit geçirdi.

Çalışmalara katılımdan mutluluk duyan Günay, "Çocuklarımızla çok keyifli vakit geçirdik. Onlar bizlerin, ülkemizin geleceği. Kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sağlamak bizlerin görevi. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sevgi Evleri'ndeki çocukların bir sonraki atölye çalışmaları matematik atölyesi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Sevgi Evleri, Milletvekili, Güncel
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