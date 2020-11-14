Milletvekili Günay'dan 112 Acil Çağrı ve ETO'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve Eskişehir Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve birden fazla olan acil çağrı numaralarını 112 altında toplayan Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelen Günay, sağlıkçıların gösterdiği üstün gayreti takdir ettiğini söyledi.

Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük'ten çağrı sistemi ve işleyişi ile ilgili bilgiler alan Günay, "Artık saniyeler içinde gelen çağrı doğru kuruma yönlendiriliyor. Bu koordinasyon hayatlar kurtaracak, güvenlik ve huzuru sağlamada çok önemli bir rol oynayacak. Geçtiğimiz hafta faaliyete geçen Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde emniyet, orman, itfaiye ve jandarma olmak üzere 4 kurum çağrı alıyor. Sağlık ve AFAD da ilerleyen dönemde sisteme dahil olacak. Vatandaşlarımız için daha efektif olan bu sisteme katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, daha sonra ETO Başkanı Metin Güler ile bir araya Günay'ın, yasalaşan İşsizlik Sigortası ve Borç Yapılandırma Kanunu'nun reel sektör algısını ve ticari hayattaki sorunları, Kovid-19 sürecinde yaşanan zorlukları, ekonomik ve sosyal koruma politikaları ile özellikle Eskişehir özelinde hizmet sektörü bazında yapılması beklenenleri değerlendirdiği kaydedildi.