Milletvekili Günay'dan pancar üreticisine erken ödeme müjdesi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi gereği 40 bin çiftçiye 30 Haziran'da ödenmesi gereken birinci avans ile Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenmesi düşünülen istihkak yaş pancar posası bedeli olan toplam 250 milyon liranın 3 Nisan'da üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla her alanda vatandaşın yanında olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine yarın başlanacağını, kamu bankalarının aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlar için "Temel İhtiyaç Desteği" vereceğini anımsattı.

Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay maaş desteği verileceğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"Devletimiz hem çalışanımızın ve hem de işverenin yanında. Artık hükümetimiz hızlı karar alan hızla uygulayan çevik ve dinamik bir yapıya sahip. Bu kapsamda şeker pancarı üreticilerimiz de unutulmadı. Ödemelerin erkene alınması üreticilerimizi bu dönemde rahatlatacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle dönemlerde en kritik görev gıda, hijyen ürünleri ve tıbbı ekipman üreticilerine düşüyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için tedarik zincirlerini sağlam tutmalıyız. Bunun ilk adımı da üreticilerimiz. Üretim ve dağıtım ağı devam etmeli. Burada sorumluluk üstlenen ve milletimiz için fedakarca bu zor dönemde çalışan tüm çevreleri tebrik ediyorum, toplum olarak minnettarız."